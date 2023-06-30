Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir apartmanın terasında bulunan banka atılan izmarit yangına neden oldu.

Olay saat 15.00 sıralarında Müftü Mahallesi Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmandaki sürücü kursuna ait teras katında meydana geldi. İddiaya göre, bir apartman sakini terastan gelen duman kokusu üzerine camdan aşağıya baktı. Bankın yandığını gören vatandaş hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yakınlarının da yardımı ile camdan aşağı su dökerek alevlere müdahale eden vatandaşlar yangını kendi imkanları ile söndürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bankta incelemede bulundu. Yapılan incelemede yangının apartmandaki bir daireden atılan izmaritin bankın üzerindeki plastik kasayı tutuşturmasından çıktığı anlaşıldı. İtfaiye ekipleri çalışmalarını tamamlanmasının ardından adresten ayrıldı. Öte yandan apartman sakinleri terasa atılan sigara izmaritlerine tepki gösterdi.