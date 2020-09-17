Barajdan kaynaklı oluşan kokuya önlemler alınıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kızılcapınar Barajı'ndaki su seviyesinin düşmesi ve şehir şebekesi sularında koku oluşması üzerine ek önlemler alıyor. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, konunun kökten çözümü için Devlet Su İşleri nezdinde girişimde bulundu ve ek yatırımlar devreye alındı.

Kdz. Ereğli Belediyesi, şehir su şebekesinde, belli bölgelerde baş gösteren koku sorununun çözümü için ek tedbirler alıyor. Son üç aydır bölgeye barajın seviyesini etkileyecek yoğunlukta yağmur yağmamasından dolayı Kızılcapınar Barajı'ndaki su seviyesi giderek düşüyor. Hava sıcaklığına bağlı sudaki ısınma da buna eklenince özellikle şebeke sonlarına denk düşen ve sirkülasyonun az olduğu bölgelerde sularda koku oluşuyor. Kdz. Ereğli Belediyesi Su ve kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, ek tedbirler alarak kokunun giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu amaçla Bursa'dan uzmanlar getirilerek teknik destek alındı. Sulardaki koku sağlık açısından tehdit oluşturmuyor. İlçe Sağlık Grup Başkanlığı'nın yaptığı analiz de bunu doğruladı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, konunun kökten çözümü için Devlet Su İşleri (DSİ) nezdinde girişimde bulundu ve ek yatırımlar devreye alındı. Ozon tesisi kurulması konusu bütçeye alındı ve proje aşamasına geçildi.Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Deniz Koca, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Kısa süreli yağmurlar baraj üzerinde büyük bir etki oluşturmadı. 70 günden beri barajı etkileyecek güçlü bir yağış olmadı. Su seviyesi her gün düşüyor. Suda sıcaklık da arttı. Bölge mangan açısından zengin. Bir süredir bu sorun yaşanıyor. Aldığımız önlemlerle bir yere kadar baskıladık. Düzeyi burada tutuyoruz. İnsan sağlığı açısından bir zararı yok, içilebilir nitelikte. Belli bölgeler bu kokudan etkileniyor. Suda çorak kokusu oluşuyor. Ereğli'nin genelinde söz konusu değil. Koku, şebeke sonlarına yakın su sirkülasyonunun çok olmadığı yerlerde etkili oluyor. Aktif karbon dozlamaya başladık. Bu kısmen etkili oldu. Temelde yapılması gereken ozon tesisi kurulması. Belediye Başkanımız Halil Posbıyık DSİ'ye gerekli girişimleri yaptı. Bunun bir problem olduğunu DSİ kabul etti. İlave ozon tesisi yapılması bütçeye alındı. 5 milyon liralık kaynak ayırması sağlandı. Şu anda proje hazırlanıyor. En kısa sürede hayata geçmesi için çalışıyoruz. Tamamlandığında bu tip sorunlar yaşanmayacak. Kökten çözüm için bu tesisin yapılması gerekiyor.

Bu aşamada da uzmanlarla işbirliği yaparak gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Bizim tahlillerimizin yanı sıra İlçe Sağlık Grup Başkanlığı da sulardan örnek alarak tahlil yapıyor. Konunun sağlık açısından hiçbir sorun oluşturmadığı tespit edildi.”