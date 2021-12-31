İhlas Haber Ajansı

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Baraka yangını binaya sıçramadan söndürüldü

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde içinde yanıcı malzeme bulunan barakada yangın çıktı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde içinde yanıcı malzeme bulunan barakada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerin zamanında müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü.



Yangın, Alaplı Yeni Siteler Mahallesinde Sağlık Ocağı bulunduğu Karanfil Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evin arka cephesinde bulunan Ahmet K.'ya ait barakada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören bina sakinleri yangını Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Hızlı bir şekilde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, içerisinde plastik yanıcı malzeme bulunan barakayı kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile binalara sıçraması engellenen yangında facianın eşiğinden dönüldü.

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