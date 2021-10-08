Barınak hayvanlarının kapıları miniklere açıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Hayvanları Koruma Haftası'nda 120 İlkokul öğrencisi Belediye Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Kdz. Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinin Hayvanları Koruma Haftası'ndaki ziyaretçileri İlkokul öğrencileri oldu.

Kayabaşı Alemdar, Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz İlkokulu ile özel bir kolejden toplam 120 öğrenci hafta boyunca Sokak Hayvanları Bakım ve Tedavi Merkezi'ni gruplar halinde ziyaret etti. Veteriner İşleri Müdürü Erdal Terzi ve Veteriner Özgür Fahrettin Coşgun, barınağı gezdirip buradaki hayvanlar ve sokak hayvanları hakkında minik öğrencilere bilgi verdiler.