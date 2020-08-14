İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Barınakta yangın 2 yaralı

Zonguldak’ta akşam saatlerinde barınakta yangın çıktı.

Zonguldak'ta akşam saatlerinde barınakta yangın çıktı. Çıkan yangında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.


Edinilen bilgiye göre yangın akşam saatlerinde Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Öküşne mevkisinde bulunan bir barınakta meydana geldi. İddiaya göre, çıkış nedeni belli olmayan yangında barınak içindeki eşyalar bir anda tutuşmaya başladı. Alevlerin kısa sürede büyümesi olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında 2 kişi hafif şekilde yaralanırken barınak kullanılmaz hale geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.