Barış Plajı, eğlencenin yeni adresi oldu

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediyesi, Barış Plajı'nda her hafta Cumartesi günleri yerel sanatçıların katılımıyla canlı müzik dinletisi düzenliyor. Barış Plajı, karaoke, dans gösterileri, kum voleybolu, deniz voleybolu ve çeşitli yarışmalarla eğlencenin yeni adresi oldu.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın halkın hizmetine kazandırdığı Barış Plajı, 2'nci yılında canlı müzik dinletileri ve çeşitli yarışmalara ev sahipliği yapıyor.

Başkan Posbıyık'ın gençlere sözünü verdiği ‘Gençlik Şöleni Konserleri' öncesi Barış Plajı'nda yeni açılan koyda kurulan sahnede yerel sanatçıların katılımıyla her hafta Cumartesi akşamları saat 20.00 ile 23.00 arası canlı müzik etkinliği başladı. Eğlenceler kapsamında karaoke, dans gösterileri, kum voleybolu, deniz voleybolu ve çeşitli yarışmalar yapılıyor.

Başkan Halil Posbıyık, Barış Plajı'nda Aqua Park kurulumunun devam ettiğini belirterek, “Montaj çalışmaları tamamlandıktan sonra Aqua Park ve Yüzme Havuzu da halkımızın hizmetine açılacak. Canlı müzik ve diğer etkinliklerimize vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.