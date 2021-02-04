Barış Plajına Aqua Park yapılıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediyesi, bahar ayları yaklaşırken plajlar bölgesinde hummalı bir çalışma başlattı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık çalışmaları yerinde denetledi ve yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Kdz. Ereğli Belediyesi plajlar bölgesini yeniden düzenliyor. Çalışmaları doğrudan takip eden ve yerinde incelemeler yapan Belediye Başkanı Halil Posbıyık projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Arkadaşlarımız çalışmaya başladılar. Kıyı kenar çizgisine aykırı olarak yapılmış duvarlar kaldırılıyor. Bu duvarların olmaması gerekirdi ama daha önce yapılmış.

Bunların hepsini kırıyoruz ve arkadaki mesire alanına kadar olan alanı tamamen plaj bölgesine dahil ediyoruz. Bunun için hızlı bir şekilde çalışmaya başladık. Şubat ayındayız, zaman çabuk geçiyor. Bunun için burayı pırıl pırıl yapıp, şezlongları koyup, mesire alanına kadar bu alanı genişleteceğiz ve plaj olarak kullanacağız.”

Hem Yüzme Havuzu hem Aqua Park olacak

Barış Plajı'ndaki çalışmaları inceleyen Başkan Posbıyık açıklamasında, “Barış Plajı yüzme havuzu kenarda bırakılmış, kullanılamaz durumdaydı. Bu havuzu bu sene devreye sokmayı planlıyoruz. İki amaçlı olarak kullanılabilmesini amaçlıyoruz; hem yüzme havuzu hem de Aqua park olarak kullanmasını istiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kemer'de okullar bölgesinde bir yüzme havuzu inşası için ihale yaptı. Biz de buradaki yüzme havuzunun zaman zaman Aqua Park, zaman zaman yüzme havuzu olarak hizmet vermesi için planlama yapıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun diyorum.” İfadelerini kullandı.