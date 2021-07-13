Barış Plajı'nda canlı müzik başlıyor

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediyesi, Barış Plajı'nda her hafta Cumartesi günleri yerel sanatçıların katılımıyla canlı müzik dinletisi düzenleyecek. Barış Plajı'nın kapanış saati ise 23.00'e uzatılırken, saat 20.00'den sonra denize girilemeyecek.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın halkın hizmetine kazandırdığı Barış Plajı, 2'nci yılında canlı müzik dinletilerine ev sahipliği yapacak.

Başkan Posbıyık'ın gençlere sözünü verdiği ‘Gençlik Şöleni Konserleri' öncesi Barış Plajı'nda deniz içinde yer alan adaya kurulacak sahnede yerel sanatçıların katılımıyla her hafta Cumartesi akşamları saat 20.00 ile 23.00 arası canlı müzik etkinliği yapılacak. Eğlenceler kapsamında karaoke, dans gösterileri, kum voleybolu, deniz voleybolu ve çeşitli yarışmalar olacak. Canlı müzik dinletisi 17 Temmuz Cumartesi gününden itibaren başlıyor.

Halkın Barış Plajı hizmetlerinden daha fazla yararlanabilmeleri için kapanış saati de uzatıldı. Yeni düzenlemeye göre hafta içi - hafta sonu Barış Plajı saat 23.00'te kapanacak. Ancak saat 20.00'den itibaren denize giriş yasak olacak.

Belediye Dostluk Mesire alanı kapanış saati de 22.00'ye uzatıldı. Belediye Sevgi Plajı'nda açılış - kapanış saatleri 08.30 - 20.30 olarak uygulanmaya devam edecek.