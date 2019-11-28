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Bartınlı şehidin naaşı uçakla Zonguldak'a getirildi

Hakkari’de şehit düşen Uzman Çavuş Furkan Yılmaz’ın naaşı, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçağıyla Zonguldak Havalimanı’na getirildi.

Hakkari'de şehit düşen Uzman Çavuş Furkan Yılmaz'ın naaşı, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçağıyla Zonguldak Havalimanı'na getirildi.


Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli olan ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Davuş Tepe Üs Bölgesi'nde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz, yıldırım düşmesi sonucu şehit düştü. Şehidin naaşı akşam saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçağıyla Zonguldak Havalimanı'na getirildi. Şehidi havalimanında Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Bartın Valisi Sinan Güner, Zonguldak İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gönen Süslü, kaymakamlar ve protokol üyeleri karşıladı. Duaların okunduğu törende şehidin annesi Ayşe ve babası Ayhan Yılmaz gözyaşı döktü. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerler tarafından cenaze aracına taşındı. Bartın'a götürülen şehidin cenazesi, yarın Büyükkızılkum köyünde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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