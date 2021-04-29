Başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Zonguldak'ı Çaycuma ilçesinde bulunan İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu 'Akıl ve Zeka Oyunları Takımı 2021' yılında yapılan yarışmada da büyük bir başarı gösterdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın izni, TÜBİTAK' ın destekleri ile 'Türkiye Zeka Vakfı' tarafından düzenlenen Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası'nın sonuçları açıklandı. 2020 yılında yapılan Akıl ve Zeka Oyunları yarışmasında da Zonguldak'ı en iyi şekilde temsil eden Çaycuma İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu Akıl ve Zeka Oyunları Takımı, 2021 yılında yapılan yarışmada büyük bir başarı göstererek il finallerinde ve bölge finallerin dereceye girerek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri Selim İnam, Bera Yüzlü ve Nehir Asya Güney'den oluşan Akıl ve Zeka Oyunları Takımı, Türkiye'nin en iyi 100 okulunun yarıştığı Türkiye finalinde 11. sırayı elde ederek büyük bir başarıya imza atıldı. Bu başarının elde edilmesinde emek harcayan ve katkı sağlayan İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu Müdürü Ersoy Salman, Müdür Yardımcısı Şaban Aydın ile Öğretmenler Zeynep Akar, Nimet Taşatar, Selçuk Arslan ve öğrenciler Selim İnam, Bera Yüzlü ve Nehir Asya Güney Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun tarafından ödüllendirildi.

Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun yarışmayı kazanan öğrencileri tebrik ederek, "Okulumuzu, ilçemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil ederek bu büyük başarıyı elde eden öğrencilerimiz Selim İnam, Bera Yüzlü ve Nehir Asya Güney'i, bu başarının gerçekleşmesi için emek harcayan, destek olan ve katkı sağlayan takım sorumlumuz İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu Rehber Öğretmeni Selçuk Arslan'ı, sınıf öğretmenleri Zeynep Akar ve Nimet Taşatar'ı, Okul Müdür Yardımcısı Şaban Aydın'ı ve Okul Müdürü Ersoy Salman'ı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi. Kaymakamlıktaki ödül töreninde Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nusret Parlak ve öğrenci velileri de bulundu.