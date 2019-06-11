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Başından vurulmuş halde bulunan adam hayata tutunamadı

Zonguldak Alaplı ilçesinde itfaiye erleri tarafından balkonunda başından vurulmuş şekilde bulunan şahıs, hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Alaplı ilçesinin 1050 Evler Mahallesi'nde yalnız yaşayan TTK emeklisi olduğu öğrenilen Mehmet E.'ye (65) komşuları tarafından haber alınamayınca durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve Alaplı İlçe Emniyet asayiş ekipleri kapının kilitli olması nedeniyle merdivenle balkona girdi. Ekipler, Mehmet E.'yi balkonda sandalye üzerinde başından vurulmuş halde buldu. İlk müdahalesi itfaiye tarafından yapıldıktan sonra 112 ekiplerince Alaplı Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet E.'nin bir gün boyunca yoğun bakımda kaldıktan sonra bütün müdahalelere rağmen hayata tutunamadığı öğrenildi.

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