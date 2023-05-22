Başkan Alan, "Esnafımızı mağdur etmeyeceğiz"

Ömer Selim Alan, köprü altı esnafı ile bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan 14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde köprü altı esnafını ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek istemişti. Alan, ziyaret esnasında Fevkani köprüsü yıkıldıktan sonra hiçbir esnafın mağdur olmayacağını ve seçimden sonra da esnafla bir araya geleceğini belirtmişti. Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Bugün Belediye Toplantı Salonunda köprü altı Esnafıyla bir araya geldi.

Başkan Alan, köprü altında hiçbir esnafın mağdur olmayacağını tekrar dile getirerek böyle bir buluşmanın ilk defa olduğunu ve bu sorunu bir hafta gibi bir süreçte çözerek köprü altı esnafının ticaretlerine devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Alan şöyle dedi:

"Köprü altı esnafımızın bizden haklı olarak talepleri var. Riskli olan yapı ortadan kalktıktan sonra biz ticaretimize devam etmek istiyoruz diyorlar. Biz de belediye olarak hiç kimseyi kırmadan, ticaretlerine sekte vermeden en makul şekilde bir ortada buluşup bir proje yapalım istiyoruz. Yani bunu bir artık hayata geçirelim, bir ete kemiğe büründürelim. Tabii çok konuşuldu, çok ilgisi olmayanlar, yetkisi olmayanlar bu iş biraz siyasala dönüştürdü. Ama tabi bunu yapacak kişiler gene görevde olan kişiler. Biz hiçbir insanımızın, esnafımızın, vatandaşımızın mağduriyet yaşamasını istemediğimizi defaten dile getirdik. Yıkımla ilgili defaten konuştuk. Bugün de bununla ilgili artık bir bir araya geldik. Belki de bu bununla ilgili bir ilk görüşme olacak ama bir hafta sürecek bir süreç var hızlı hareket etmemiz gerekiyor ki hemen seçim sonrasında artık bir toparlayıp ona göre esnafımızın kafasının rahat olması gerekiyor ki ona göre mal alalım mı, ticaretimiz nasıl devam edecek. Ne yapacak, onunla ilgili de bugün ilk görüşmeyi yapıyoruz. Hayırlara vesile olsun. Biz tekrar buradan söyleyeceğimiz şudur ki hiçbir esnafımızı bugüne kadar etmediğimiz gibi köprü altı esnafını da mağdur etmeyeceğiz. Inşallah ortak paydada birleşip bir an evvel hem oradan kalkacak hem de esnaf arkadaşlarımız daha güzel bir yerde, daha merkezi bir yerde ticaretlerine kaldığı yerden daha iyi şekilde devam edecek."