Başkan Alan; "'Köprüyü Ömer Selim Alan yıktırıyor' demek ahmaklıktır"

Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na alınan bin madencinin başlangıç olduğunu söyleyerek, 5 madencinin daha alınması gerektiğini açıkladı.

Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Madenci Anıtı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, “Bin işçinin başlangıç olacağını düşünüyorum. Bizim kahraman madencilerimizin arama kurtarma çalışmalarında ne yaptığını biliyorduk. Bu işte ne kadar profesyonel olduğu domuz damı diye tabir ettiğimiz sistemle canları kurtardılar. Keşke bu sayı 5 bin olsun” dedi.

‘Belediyeyi CHP'ye teslim etmeyeceğiz'

Zonguldak Belediyesini Cumhuriyet Halk Partisi'ye teslim etmeyeceklerini ifade eden Başkan Alan, “Onun bu nezaketi karşısında biz 3 dönem buradayız. Biz mührü CHP'yi teslim etmek istemiyoruz. 5 yıl boyunca neler söylendi, neler yapıldı. 2 yıl pandemi geçmesine rağmen, ne yapmışız milletimiz bunu görüyor. Hizmetsiz geçen 1 yıla rağmen vatandaşı tahammülü yok. Daha önce doktorluk yapıyorduk. Ama hala hastamız çok. 2 dönem daha reçete yazacağız” diye konuştu.

‘Yavuzyılmaz'dan açıklama bekliyoruz'

Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz hakkında çıkan haberlere de cevap vererek, “Yerelde ve ulusal da okudum. Zonguldak vatandaşı olarak bende merak ediyorum. Herhalde sayın vekil bununla ilgili açıklama yapmış. İnşallah doğru değildir. Deniz beyi şöyle tanırız. Belediyemize bakanlıklarımıza önerge veren sorular soran, dürüstlük abidesi olarak kendisi lanse ediyorsa kendisi açıklaması lazım. Mertçe şunu beklerdim, özür diliyorum böyle bir şey var demesini beklerdim. İnşallah Deniz Yavuzyılmaz açıklama yapar. Aynaya bakmayıp bunları yapıyorsa millet gereğini yapar” diye konuştu.

‘4 milletvekili çıkarmak istiyoruz'

4 milletvekili çıkarmak istediklerini ifade eden Başkan Alan, “Şuan partimizin aday adayları genel merkezimizde. Komisyonlarda değerlendiriyorlar. Tez zamanda üst komisyon değerlendirip son noktayı koyup haftaya liste açıklanır. Teşkilatlarımızla birlikte hazırız. Hepsinin bu görevi yapacağını biliyoruz. Hem ülkemiz ve hem partimiz için hayırlısı olsun. 3 vekil devam ediyoruz. Hemşerilerimiz destek verdiler. Bu destek yine değişmez inşallah. Gönül ister ki 4 vekil çıkarmak. Bizim bir birinden değerli 3 vekilimiz var. Bunun karar mercii genel merkezimiz.”

‘TTK'ya 5 bin madenci alınması gerek'

Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, TTK'ya 5 bin madencinin daha alınması gerektiğini belirterek, “Bizde inşallah artacağını umut ediyoruz. Bin işçinin başlangıç olacağını düşünüyorum. Bizim kahraman madencilerimizin arama kurtarma çalışmalarında ne yaptığını biliyorduk. Bu işte ne kadar profesyonel olduğu domuz damı diye tabir ettiğimiz sistemle canları kurtardılar. Keşke bu sayı 5 bin olsun. Olası bir Marmara depreminden bahsediliyor. Olabilecek her afette hazır olmak durumundayız. O yüzden 2 bin 500 madenci arama kurtarma çalışmasına da çalışsa geriye kalan da 2 bin 500 madenci de üretimde çalışsa. Daha fazlalarını Cumhurbaşkanımız'dan istiyoruz” şeklinde konuştu.

"‘Köprüyü Ömer Selim Alan yıktırıyor' demek ahmaklıktır"

Fevkani köprüsünü Ömer Selim Alan, Fevkani Köprüsü'nün yıkımıyla ilgili de konuşarak "Değerli arkadaşlar köprü meselesi tadı kaçtı. Bunu son kez söyleyeyim. Bu köprü arkadaşlar şehrimizde riskli yapıları test edelim dediğimizde merkez çarşısı ile birlikte ikisinin dayanaksız olduğu çıktı. 'Bunu Ömer Selim Alan istiyor' demek ahmaklıktır. Bakanlığın vermiş olduğu teknik rapora rağmen, ahmaklıktır. Burayı Selim alan istese de yıkamaz. Bakanlık burayı yıkacak. 50 bin üzerinde can kaybı etmişiz. Şehrinin riskli yapının kalkmasını yüzde doksan dokuzu istiyor. Hala Ömer Selim Alan böyle diyor demekle ahmakça siyasete yapmaya çalışıyor. Sonra ritim bozukluğu yaşıyor” diye konuştu.