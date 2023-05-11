Başkan Alan, "Niyetimiz Zonguldak'ta tapu sorunu bırakmamak"

Ömer Selim Alan, şehirde yapılan hizmetleri sıraladı. Alan, şehrin başlıca sorunu olan tapu sorununuda ilişkin de "Niyetimiz Zonguldak'ta tapu sorunu bırakmamak" dedi.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Uzun Mehmet Camii, Uzun Mehmet Parki, engelsiz yaşam merkezi, sahil düzenlemis gibi çalışmaları tamamlayarak Zonguldak halkının hizmetine sunduklarını ifade etti. Başkan Alan, enerjinin başkenti olan Zonguldak'ta lavuar alanı projesinin de en kısa zamanda temelinin atılacağını açıklayarak şöyle dedi:

"Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar elimizden gelenin fazlasını yaparak Cumhuriyetimizin ilk vilayeti, emeğin, enerjinin başkenti Zonguldak'ımıza başta sahil düzenlemesi olmak kaydıyla, Uzunmehmet Camimiz ve etrafındaki Uzunmehmet Parki, yine sahil yolundaki engelsiz yaşam merkezi başta olmak üzere bir çok projeye sizlerle beraber imza attık. Bunlar yeterli mi tabi ki değil. İnşallah çok daha fazlaları bütün hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak. Hepimizin sabırsızlıkla beklediği, hepimizi heyecanlandıran lavuar alanı projemizi inşallah en kısa zamanda da temelini atıp bunu da bütün şehrimize hediye edeceğiz. Tabi ki Zonguldakımızın başlıca sorunlarından olan tapu sorunu. Hepimizin büyük derdi. Bugüne kadar üç mahallede kısmen de olsa bunu çözdük. Ama niyetimiz Zonguldak'ta tapu sorunu bırakmamak. Bunun yanında da altyapı, coğrafya kaderdir. Zor bir coğrafyamız var. Ama biz zoru başarmak için bu görevlere talip olduk. Göreve geldiğimizden bugüne kadar gerçekten altyapı anlamında, mesai arkadaşlarımla beraber halkımızın talep ettiği bize ilettiği sıkıntılara binaen devrim niteliğinde işler yaptık. Bütün bu projelerin hepsini artarak devamı için Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla doğru adamla yola devam."