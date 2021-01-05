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Başkan Başol, Çaydeğirmeni ve Gelik Belediye Başkanları ile buluştu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş ve Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin’i ağırlayarak beldede devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş ve Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin'i ağırlayarak beldede devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.


Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş ve Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin'i makamında ağırladı. Başkan Başol genel ve yerel konularda istişarelerde bulundu iki başkanla daha sonra beldede devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başol ziyarete ilişkin olarak yaptığı açıklamada “Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş ve Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin'in beldemizi ziyareti bizleri memnun etmiştir. İki belediye başkanımızla genel ve yerel konularda istişarelerde bulunup, sohbet ettik. Daha sonra kendilerine beldemizde devam eden ve yapmayı planladığımız çalışmalar hakkında bilgiler verdik. “Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş ve Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin'e nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

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