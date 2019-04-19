Başkan Başol, vatandaşlara kavurma dağıttı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Ormanlı Kız Kuran Kursu Derneği ile birlikte Berat Kandili nedeniyle kavurma ve pilav dağıttı.

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol ve Ormanlı Kız Kuran Kursu Derneği iş birliği ile Berat Kandili nedeniyle Cuma namazı sonrası Ormanlı halkına kavurma ve pilav ikramında bulundu.

Ormanlı halkına değer verdiklerini ifade eden Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, tüm islam aleminin Berat Kandili'ni kutladı. Başol konuşmasında, “Dini ve milli değerlerimize sahip çıktığımız sürece birlik ve beraberliğimiz daim olur. Bizler elimizden geldiği kadar vatandaşımızı memnun etmeye ve talepleri doğrultusunda güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Mübarek üç ayların habercisi Berat Kandili'mizde, Ormanlımızda bulunan Kız Kuran Kursu Derneği ile birlikte vatandaşlarımıza kavurma ve pilav ikramında bulunduk. Ben bu vesile ile tüm islam aleminin mübarek Berat Kandilini kutluyor, birlik ve beraberlik içerisinde nice kandillere erişmemizi temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.