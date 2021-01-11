Başkan Bozkurt ‘ Diyanet-Sen'den ziyaret

Manevi İlkeli Liyakatli Sendikalar Konfederasyonuna bağlı Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, Mil-Diyanet Sendikası Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tahiroğlu, Mil-Diyanetsen Devrek İlçe Başkanı Bünyamin İsmail Ertaş'tan oluşan bir heyet Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette gündeme dair konularda görüş alış verişinde bulunuldu. Genel Başkan Gül, sendikaları hakkında Başkan Bozkurt'a bilgi verdi. Bozkurt da, çalışmalarında başarılar diledi. Taşrada yaşanılan sendikal faaliyetlerdeki sıkıntıların gündeme geldiği görüşmede ayrıca yapılması düşünülen görevde yükselme mülakatı da konuşulan konular arasında yer aldı.

Başkan Çetin Bozkurt, ziyaretleri nedeniyle Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Gül ve beraberindekilere teşekkür etti. Ziyaretin anısına Genel Başkan Gül ve Başkan Yardımcısı Tahiroğlu'na birer Devrek Bastonu hediye etti.