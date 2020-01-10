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Başkan Bozkurt gazetecilerin gününü kutladı

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt gazetecilerin gününü kutlayan mesaj yayınladıZonguldak’ın Devrek ilçesi Belediye Başkanı Çetin Bozkurt “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” nedeniyle mesaj yayınladı.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt gazetecilerin gününü kutlayan mesaj yayınladı


Zonguldak'ın Devrek ilçesi Belediye Başkanı Çetin Bozkurt “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” nedeniyle mesaj yayınladı.


Bozkurt yayınladığı mesajda, “ Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ‘Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir. Haber alma ihtiyacının arttığı günümüzde basın ve haberleşme de toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olmuştur. Haber verme, denetim ve eleştiri yapma, kamuoyu oluşturma ve bilgilendirme gibi işlevleri bulunan basın bu yönüyle kamusal bir görevi yerine getirmektedir. Toplumumuzun daha şeffaf ve aydınlık günlere ulaşmasının temelinde ise özgür basın vardır. Bir toplumun bilinçlendirilmesinde önemli bir görev üstlenerek, etik değerleri kaybetmeden, tarafsız, şeffaf habercilik anlayışı içinde görevlerini yerine getiren basın mensuplarımız önemli meslek gruplarındandır. İşte bu bilinçle basın emekçilerimizin ve tüm gazetecilerimizin özgürce, sağlıklı koşullar altında ve hiçbir baskı altında kalmadan özgürce yazmalarını ümit ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm basın emekçilerini zor şartlar altında gösterdikleri çaba ve emekten dolayı tebrik ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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