Başkan Bozkurt Hanife Alaca'yı kabul etti

Öğretim Üyesi Hanife Alaca, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Devrek'li olan Batman Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Hanife Alaca, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'u makamında ziyaret ederek başkan Bozkurt'a yeni çıkan kitabı “1831 Tarihli Devrek Kazası Nüfus Defteri” hakkında bilgi verdi.

Alaca, 1519 yılına ait tahrir defterinde Devrek'in hem kaza ham de köy olarak kaydedildiğini ifade belilrterek “Köy olarak kaydedilen Devrek'in nüfusu 60 hane 13 mücerred (tek başına yaşayan) ve 2 muaftır (ayrıcalıklı tutulan). 1568 yılında ise 118 hane 3 mücerred ve 3 muaf nüfusu bulunan Devrek bu tarihte köy olarak kaydedilmiştir. Devrek 1530 yılında 354 hane 24 mücerred ve 2 muaf nüfusu barındırmıştır. 1574 yılında ise Devrek Nahiye-i Hızırbey-ili, Devrek ve Çarşanba başlığı adı altında toplanmış ve 484 hane, 8 mücerred ve 2 muaf nüfusa sahipti. 1831 yılında Devrek'in tahmini nüfusunun 6 bin 106 idi. Devrek kazasında bir kasaba ve 15 köyde toplam 3 bin 53 erkek nüfusu bulunuyordu. Bu 15 köyden 14'ü bugün yine var ancak bir tek Domanot adını taşıyan köy yok olmuştur” dedi.

Tarihe karşı çok meraklı olduğunu ve Devrek üzerine yazılan bütün tarih kitaplarını okuduğunu ve arşivlediğini ifade eden Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, “Hemşerimiz, Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Hanife Alaca da güzel bir çalışmayla ilçemizin 1831 yılındaki nüfusunu ortaya çıkarmış. Bununla da kalmamış kasaba ve köylerdeki lakap ve sülaleleri çıkartarak bizlere sunmuştur. Tarihin bu yönünü aydınlatan değerli tarihçimiz Hanife Alaca'yı kutluyor, halkımız adına kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Bozkurt, Devrek'te ilerleyen süreçte hemşerimiz Prof. Dr. Güngör Karauğuz başkanlığında Devrek tarihiyle ilgili bir sempozyum düzenlemek istediklerini ve bu konuda da çalışmalara başlayacaklarını, söyledi.

Ziyaret sonrasında Öğretim Üyesi Hanife Alaca, Başkan Bozkurt'a “1831 Tarihli Devrek Kazası Nüfus Defteri” kitabını hediye etti.