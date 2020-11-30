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Başkan Bozkurt jimnastikçileri kutladı

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Ukrayna’da düzenlenen Avrupa Ritmik Jimnastik Şampiyonasında şampiyon olan milli takımımızı başarısı nedeniyle kutladı.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Ukrayna'da düzenlenen Avrupa Ritmik Jimnastik Şampiyonasında şampiyon olan milli takımımızı başarısı nedeniyle kutladı.


Ritmik Jimnastik Avrupa Şampiyonası'nda gelen başarının tarihi ve önemli bir başarı olduğunu belirten Başkan Bozkurt, “Kadın Jimnastik Grup Milli Takımımız ülkemize Avrupa şampiyonu olma gururunu yaşattı. Türkiye tarihinde bir ilke imza atan ve altın madalya alarak ülkemizi gururla temsil eden Ritmik Jimnastik Grup Milli Takımımızı en içten duygularımla kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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