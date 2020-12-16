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Başkan Bozkurt Kılıçdaroğlu ile görüştü

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Batı Karadeniz Bölgesi ilçe ve belde belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıya katıldı.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Batı Karadeniz Bölgesi ilçe ve belde belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıya katıldı.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda bölge ve ülkenin sorunları, koronavirüs süreci ve yapılan hizmetler hakkında konuşuldu. Toplantıda Başkan Bozkurt, pandemi sürecinde ilçede yapılan çalışmalar ve hizmetler hakkındaki çalışmalarını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na aktardı.


Toplantının son derece faydalı ve verimli olduğunu belirten Başkan Bozkurt emeği geçenlere teşekkür etti.

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