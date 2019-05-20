Başkan Bozkurt, pazar yerinde denetimde bulundu

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Belediye Başkanı Çetin Bozkurt Pazartesi günü ilçenin pazarı olan Pazar alanında etiket ve çeşitli ürünlerin kalitesini kontrol etmek için denetimlerde bulundu. Beraberinde Zabıta Müdürü ve beraberinde ki belediye görevlileri ile Pazar alanını dolaşan Bozkurt,” Malum ilçemizin pazarı oldukça hareketli alışveriş potansiyeline sahip bir ilçe konumundadır. Biz göreve geldiğimizden bu yana imkanlar dahilinde her hafta arkadaşlarımızla birlikte denetimlere çıkıyoruz. Buradaki amacımız, vatandaşların daha kaliteli ve aynı ürünleri etiket farkı olmadan evlerine götürebilmelerini, sağlamaktır. Şimdiye kadar vatandaşlarımız ve pazarcı esnafımız bu uygulamamızdan gayet memnunlar bu tür denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" dedi.

Başkan Bozkurt'un Pazar alanındaki denetimlerinden memnun olduklarını belirten vatandaşlar ise,” Şimdiye kadar hiçbir belediye başkanı pazara çıkıp da ciddi anlamda denetimlerde bulunmadı şimdiye kadar bu da bizim pahalı ve kalitesiz ürünler almamıza neden oldu başkanımıza duyarlılığından dolayı teşekkür ediyor, bu tür denetimlerin devam etmesini talep ediyoruz” diye konuştular.