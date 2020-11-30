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Başkan Bozkurt Pazar yerini denetledi

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Devrek pazaryerini gezdi ve denetimlerde bulundu.


Pazar esnafı ve vatandaşlarla sohbet ederek hayırlı ve bol kazançlar dileyen Başkan bozkurt, hem esnaftan hem de vatandaşlardan maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmelerini istedi.


Sosyal mesafe, hijyen kuralları ve maske denetimlerinin yapıldığı pazar içerisinde alınan tedbirleri de yerinde gören Bozkurt, esnaf ve alış veriş yapan vatandaşlardan kurallara mutlak suretle uymalarını istedi.


Başkan Bozkurt, “Belediye olarak salgınla mücadele konusunda büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Özellikle toplu olunan yerlerde vatandaşlarımızdan tek ricam adım maske, mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyet göstermeleri ve tedbirlere sıkı sıkıya uymalarıdır” dedi.


Başkan Bozkurt'a pazaryeri denetimlerinde Belediye Zabıta Müdürü Ahmet Secer Sarı da eşlik etti.

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