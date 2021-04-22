Başkan Bozkurt'tan 23 Nisan mesajı

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yıl dönümünde, ülke ve ulus olarak ihtiyacını duyduğumuz laik eğitim, hoşgörü, toplumsal barış ve cumhuriyetin kazanımlarını kararlılıkla savunmanın yanı sıra her türlü bağnazlığa karşı mücadele etmek de temel ve asli sorumluluklarımız içerisinde yer almaktadır” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının Cumhuriyetin kuruluşu, laik Cumhuriyetin ana ilkelerinin belirlenişi, ve çağdaş Türkiye'nin kuruluşunun ilk adımı olduğunu belirten Başkan Bozkurt şunları kaydetti; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının önderliğinde çalışmalarına başlayan bu meclis önce cumhuriyeti sonra demokrasiyi gerçekleştirmiştir. Bugünkü anayasamızın temel ilkelerini esas alan bu anlayışın şekillenmesine önderlik eden meclisin koyduğu ilke ve anlayışlar günümüzde de geçerliliğini sürdürmektedir ve sürdürecektir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının yıl dönümünde, ülke ve ulus olarak ihtiyacını duyduğumuz laik eğitim, hoşgörü, toplumsal barış ve cumhuriyetin kazanımlarını kararlılıkla savunmanın yanı sıra, her türlü bağnazlığa karşı mücadele etmek de temel ve asli sorumluluklarımız içerisinde yer almaktadır. Bu anlayışla, meclisimizin açılmasına önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını şükranla anıyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”