Başkan Bozkurt'tan Muhtarlar Günü mesajı

Mesajında, “19 Ekim 2015 tarihinde Başbakanlık Genelgesiyle 19 Ekim, Muhtar günü olarak kabul edildiğini” hatırlatan Başkan Bozkurt, “Muhtarlık müessesesinin toplumsal yaşamın önemli bir parçası olduğunu, söyledi.

Bozkurt mesajında muhtarların bu anlamlı gününü de kutlayarak şunları kaydetti: ”Kültürümüzün ve toplumsal yaşamımızın önemli yapı taşlarından olan muhtarlık müessesesi, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eder.

Bu nedenle muhtarlarımız, bulunduğu mahallede devletimizin tüm kurumlarını temsil ederek halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görür. Vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda başvuracakları ilk yer muhtarlıklarımızdır. Bu nedenle muhtarlarımız vatandaşlarımızın hem sevinçte hem de hüzünde her zaman yanında yer almış ve hizmet etmişlerdir. Onlar bu yüzden her türlü takdiri ve saygıyı hak etmektedirler.

Bu anlamlı günde muhtarlarımızdan ebediyete göç etmiş olanlara Yüce Allah'tan rahmet diliyor, hayatta olan muhtarlarımıza sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi