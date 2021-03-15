Başkan Bozkurt'tan okullar ziyaret

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ilçede ki okullara bir takım ziyaretlerde bulunarak kitap hediye etti.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Zonguldak Okuyor” isimli proje kapsamında ilçedeki ilkokulları ziyaret eden Bozkurt,” Okumak insanoğlunun tarihin başlangıcı sayılan yazıyı buluşundan bu yana yaklaşık 4 bin 500 yıldır gerçekleştirmeyi sürdürdüğü vazgeçilmez en önemli bireysel ve toplumsal eylemlerinden birisidir.

Biliye erişmenin, eğitimin, iletişimin ve toplumsallaşmanın, toplumsal hayatta yer almanın başlıca yolu olan okuma her yaş, meslek, eğitim düzeyi sosyal statü, ekonomik düzeydeki bireyler için toplumsal zorunluluk niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla okuma bir kültür alışkanlığıdır. Bilimsel araştırmalar sonucu kitap okumanın sağlığa olan faydaları net bir şekilde ortadadır.

Düzenli kitap okuyarak dünyaya bakış açınız ve iyimserliğiniz artacak, kendinizi daha mutlu hissedeceksiniz” diye konuştu.

Bozkurt okul idarecileri ve öğretmenlerle sohbet ederek okulların ihtiyaçları olup olmadığını sorarak,” Belediye olarak her zaman yanınızdayız” ifadelerine yer verirken, itap hediyesinde bulundu.