Başkan Bozkurt'tan Posbıyık'a “Asli görevine” dönme çağrısı

Ereğli ilçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, ilçe merkezindeki derelere akan lağımların ağır kokuya neden olduğunu belirterek Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a asli görevini yerine getirme çağrısında bulundu.

Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilçe merkezindeki derelerde yaşanan kokuya dikkat çekti. Başkan Bozkurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi: “Kdz. Ereğli'de yaz sıcaklıklarının artması ile birlikte derelerden lağım kokuları yükselmeye başladı. İlçe Merkezi ve birçok noktadaki derelerden lağım akıyor. Her taraf sivrisinek dolu. Kdz. Ereğli halkımızın sağlığını tehdit eden bu durumun ortadan kaldırılması için Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı göreve davet ediyorum. Başkan festival bitti, birazda asli görevlerinizi yerine getirin.”