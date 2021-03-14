Başkan Bozkurt'tan sağlık çalışanlarına karanfil

Başkan Bozkurt, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle ilçede bulunan sağlık kuruluşları hastane, 112 Acil Servisi, Sağlık Merkezi ve Işın Tıp Merkezini ziyaret ederek hekimleri ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi.

Başkan Çetin Bozkurt, özellikle pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının değerlerinin bir kez daha anlaşıldığını, ülke olarak kendilerine çok şey borçlu olduklarını ifade ederek, " Bizlerin ve sevdiklerimizin sağlığı için gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışarak kahramanlık örneği gösteren sizlere çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı hiçbir zaman ödeyemeyiz. Devrek Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız ve her türlü desteğe hazırız” diyerek hekim ve sağlık çalışanlarına günün anısına karanfil verdi.