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Başkan Bozkurt'tan yeni yıl mesajı

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt 2021 yılının Türkiye, dünya ve insanlık için barışın ve hoşgörünün egemen olduğu, şiddetten ve çatışmalardan uzak güzel günler getirmesi dileğinde bulundu.


Başkan Bozkurt yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm insanlığın büyük ümitler beslediği, yeni bir dönemin başlangıcı olan bu günlerin geride bırakılan dönemin muhasebesi ve yeni hedeflerin belirlenmesi açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.


Başkan Bozkurt mesajında "Dünyamızın dört bir yanında devam etmekte olan asrın salgını, terör ve şiddetten, açlıktan, yoksulluktan insanlığın kurtulması, sevgi, barış ve hoşgörünün hakim olduğu, temel insan hak ve hürriyetlerinin her yerde sağlandığı bir dünya ortak özlemimizdir. Yeni bir yıl yeni başlangıçları ve umutları beraberinde getirmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm halkımızın yeni yılını en içten duygu ve dileklerimle kutlar, yeni umutlarla karşıladığımız 2021 yılının, ülkemiz, dünyamız ve tüm insanlık için barışın ve hoşgörünün egemen olduğu, şiddetten ve çatışmalardan uzak güzel günler getirmesini dilerim.” İfadelerini kullandı

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