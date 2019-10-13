Başkan Çiloğlu ve yönetimi “Barış Pınarı Harekatını" destekledi

Çaycuma ve Çevre Köylerini Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu ve yönetim kurulu üyeleri, “Barış Pınarı Harekatı'na” destek vererek basın açıklaması yayımladı. Başkan Çiloğlu ve yönetimi yaptığı açıklamada "Barış Pınarı Harekatı'na gönülden destek verdiklerini belirterek “Türk Ordusunun, PKK ve onun uzantısı YPG/PYD terör gruplarını Suriye'nin kuzeyinden temizlemek için başlattığı harekat tüm hızıyla devam ediyor. Topraklarımızın sınır güvenliğini sağlamak ve Suriyeli mültecilerin güvenli bir şekilde topraklarına dönmelerini gerçekleştirmek için başlatılan operasyon; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gücünün ve kararlılığının, daha da önemlisi bölgesindeki gelişmelere hiçbir zaman duyarsız olamayacağının göstergesidir. Bölgede barışı inşa etmek, huzuru getirmek için etkin bir rol oynayacak kadar gücü ve hakkı olduğunu dünya kamuoyuna haykıran Türk Milleti ve Devleti bütün unsurları ile tek yürek olmuş durumdadır. Sınırlarımızda ki yerleşim yerlerini hedef alan terör örgütü sivilleri şehit etmekten de kaçınmamıştır. Resulayn'ın merkezini kontrol altına alan Türk Ordusu yüzlerce teröristi de etkisiz hale getirerek gereken cevabı vermiştir. Bütün bunlar olurken, Türkiye Cumhuriyeti Devleti terör unsurlarına karşı meşru girişimini yaparken, ak koyun, kara koyun belli olmuş; durumdan rahatsız olan dünya devletleri gerçek yüzlerini göstermişlerdir. Açıklamalara binaen Pakistan'a, Bir Millet Azerbaycan'a, KKTC'ne, Katar'a, Macaristan'a ve İspanya'ya teşekkürü Türk Milletinin bir mensubu olarak borç biliriz. Moral motivasyona ihtiyacımızın olduğu bu günlerde, bütün çekişmelerin bir bıçak gibi kesilmesi Türk Milletinin milli reflekslerinin bugün bile ne denli diri olduğunun göstergesidir. Bu vesile ile devam etmekte olan Barış Pınarı Operasyonunda şehit olan askerlerimize Allah tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Temennimiz odur ki Mehmetçik görevini tamamlayıp ailelerinin yanına sağ salim dönsünler. Orta doğuya huzuru ve barışı getirmek yine Yüce Türk Milletine ve şanlı Türk Ordusuna kaldı. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi "Siyasetimizde başka bir devletin hukukuna tecavüz yoktur. Ancak hakkımızı, hayatımızı, memleketimizi, namusumuzu, savunuyoruz ve savunacağız" şeklinde konuştu.