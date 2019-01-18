İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Demirci Üzülmez'de

Genel Maden İşçileri Sendikası GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, 12 Ocak 2019 tarihinde yapılan Üzülmez Şube 11.

Olağan Genel Kurulu'nda seçilen yeni yönetim kuruluna tebrik ziyaretinde bulundu. Ziyarette GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Satılmış Uludağ, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Kahraman Kabasakal da katıldı.


Şube Başkanı Tayfun Demir başkanlığında oluşan yeni yönetime başarılar dileyen Genel Başkan Demirci, zor bir süreçten geçtiklerini ve yeni seçilen arkadaşların mücadeleye yeni bir heyecan ve güç katacaklarından emin olduğunu vurguladı.


GMİS Üzülmez Şube Yönetimi şu İsimlerden oluşmuştu; Şube Başkanı Tayfun Demir, Şube Sekreteri Erkan Üstüntaş, Şube Mali Sekreteri Sefer Karakabak, Şube Teşkilat Sekreteri Ahmet Karaoğlu.


GMİS Üzülmez Şubeye bağlı delege ve temsilcilerinde hazır bulunduğu ziyarette misafirlere baklava ikramında bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.