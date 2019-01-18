Başkan Demirci Üzülmez'de

Olağan Genel Kurulu'nda seçilen yeni yönetim kuruluna tebrik ziyaretinde bulundu. Ziyarette GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Satılmış Uludağ, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Kahraman Kabasakal da katıldı.

Şube Başkanı Tayfun Demir başkanlığında oluşan yeni yönetime başarılar dileyen Genel Başkan Demirci, zor bir süreçten geçtiklerini ve yeni seçilen arkadaşların mücadeleye yeni bir heyecan ve güç katacaklarından emin olduğunu vurguladı.

GMİS Üzülmez Şube Yönetimi şu İsimlerden oluşmuştu; Şube Başkanı Tayfun Demir, Şube Sekreteri Erkan Üstüntaş, Şube Mali Sekreteri Sefer Karakabak, Şube Teşkilat Sekreteri Ahmet Karaoğlu.

GMİS Üzülmez Şubeye bağlı delege ve temsilcilerinde hazır bulunduğu ziyarette misafirlere baklava ikramında bulunuldu.