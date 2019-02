Başkan Demirtaş Gülüçlü gençlerle buluştu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, düzenlediği sabah kahvaltısında Gülüçlü gençlerle biraraya gelip projelerini anlattı.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Ahos Otel'de sabah kahvaltısı düzenledi. Kahvaltıya AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, belediye meclis üyeleri ve Gülüçlü gençler katıldı.

Kahvaltı sırasında tek tek masaları dolaşıp gençlerle sohbet eden Demirtaş, istek ve taleplerini dinledi. Daha sonra gençlere hitaben bir konuşma yapan Demirtaş tüm imkansızlıklara ve zorluklara rağmen Gülüç'te yapılamaz denilen projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Önümüzdeki dönemde mega projeleri hayata geçireceğini tek hedefinin Gülüç'ü büyütmek olduğunu dile getiren Demirtaş, Gülüç'te hiç kimsenin bu günkü birlik ve beraberliği bozmasına müsaade etmemesini istedi.

Demirtaş konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Öncelikle yanımızda olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gülüç'te beş yıl boyunca girmedik kapı, sıkmadık el bırakmadım. Hiç kimsenin kalbini kırmadım. Göreve geldiğimden bu yana hiçbir kardeşime siyasi parti yada siyasi düşünce ayrımı yapmadan işiniz çözmeye çalıştım, hizmet ettim. Sizlere güzel bir Gülüç bırakmak için yola çıktık. 5 yılda boyunca Gülüç'e hizmet alabilmek için kapılarda dilenci oldum. Gittim yalvardım. Ben kimseden kendim için bir dilim ekmek istemedim. Ne istediysem Gülüç için istedim. Gülüç sahilini ‘yapamaz' dediler. Allah'ın izniyle Gülüç sahilini güzel bir noktaya getirdik. Evet eksiğimiz var. Önümüzdeki dönem ikinci etabı bitirecez. Çay bahçemizi yapacağız. İnşallah bir dahaki kahvaltımızı Gülüç Deresi'nin üstünde yapacağız. Terminal projemiz bitti. Onu da en kısa sürede yapıp hizmete açacağız. 14 Katlıların oraya bir üst geçit daha yapacağız. Gülüç Düğün salonun yan tarafına bayanlarımız ve erkeklerimiz için ayrı ayrı sağlıklı yaşam merkezleri, spor salonları yapacağız. Gülüç Belediyesi çocuk kreşini de hizmete açacağız. Bir diğer büyük projelerimizden biri Gülüç'te 26 dönüm bir arazi üzerine mesire alanı yapacağız. Beldemizin en büyük eskiği buydu. Bunu biliyorum ama çeşitli nedenlerden dolayı bu dönem yapamadım. Ama şu an tüm engelleri aştık. Projelerini hazırladık, tüm izinleri hazır. İçerisinde ailelerimizin piknik yapabileceği, kır düğün salonu, çocuk parkları, kafeteryası, seyir terası, futbol ve basketbol sahaları gibi bir çok sosyal aktivitenin yapılabileceği bir yer yapıyoruz. Biz bu projelerin hepsini yapacağız. Biz dar bir alanda aldık. Gelişmemiz lazım. Biz kendimize hedef koyacağız. Hedefsiz hiçbir şey olmaz. Bunu nasıl yapacağız? İktidarla birlikte yapacağız. Gülüç'ün etrafındaki alanlarda bağlandığında Gülüç artık daha farklı bir noktaya gelecektir. Bu hedefimize ulaşırsak inanıyorum ki Zonguldak'ın en güzel ilçesi konumuna geleceğiz. Bizim hedefimiz Gülüç'ü büyütmek. Bizim için park, yol, su gibi hizmetler artık bizim için basit şeyler. Biz daha büyük hedeflere ulaşmalıyız. Bu da Gülüç'ü büyütmektir. Benim önceliğim her zaman Gülüç. Erdemir'e, OYPA'ya, belediyeye, otellere, buradaki iş yerlerine birisi alınacaksa Gülüç'ten alınacak. MHP'den ve CHP'den çıkan adaylar da benim kardeşim. Onlarla hiçbir problemim olamaz. Hepsine başarılar diliyorum. Ama Gülüç'ü büyütmek iktidarın gücüyle olur. Burada aramızda MHP'li, CHP'li yada başka partilere gönül vermiş arkadaşlarımız olabilir. Ben Gülüç'ün daha fazla büyümesi ve daha fazla hizmet alabilmesi için sizlerin desteğinizi bekliyorum, sizlerin oylarınıza talibim. Ben Gülüç gençliğini her zaman yanımda görmek istiyorum. Birlikten kuvvet doğar. 31 Mart 2019 seçimlerini kazanma konusunda bir endişem yok. Ama ne kadar güçlü çıkarsak bizimde elimiz o kadar güçlü olur. Biz bu seçimlerden çok daha farklı çıkacağız. Yalan laflarla, kandırmacalarla kimse kimsenin oyuna talip olmasın. Bu işi yapabilene verin. İşi ehline verin. Gülüç'te güzel işler yaptığımıza inanıyorum. Biz bunu aşkla yaptık, içimizde ki Gülüç sevdası ile yaptık. Ben gittim dilenci oldum. Erdemir yönetiminden, Türk Metal Sendikası yönetiminden Allah razı olsun. Erdemir'e, Türk Metal'e ve hizmetlerimize katkı sunan işadamlarına teşekkür ediyorum. Gülüç'te açılmayan, yapılmayan yol kalmadı. Eksiğimiz mutlaka vardır. Ben sizlerden bir sene daha istiyorum. Verdiğimiz sözleri yerine getirmezsek ben zaten bir daha aday olmam. 2014'te ne söz verdiysem yaptım. Bu seferde yine mega projelerimiz var. Biz büyük düşünmek zorundayız. 31 Mart akşamı şimdiden hayırlı olsun. Sizlerden bir söz istiyorum. Biz çalıştık, emeğimizin karşılığını istiyorum” dedi.

AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz ise gençlere büyük önem verdiklerini belirterek Gülüç'ün büyümesi ve gelişmesi için Gökhan Demirtaş ile birlikte her türlü çalışmayı yapacaklarını söyledi. Yılmaz konuşmasında Gülüç'ün ilçe yapılmasını istediklerini, bu talebi de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'a söylediklerini, kendisinin de Gülüç'ün her talebi için Cumhurbaşkanlığı kapısının sonuna kadar açık olduğunu ifade etti.

Kahvaltıya katılan gençler Başkan Demirtaş ile fotoğraf çektirip, sohbetti.