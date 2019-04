Başkan Demirtaş "Gülüç'ü Zonguldak'ın parlayan yıldızı yapacağız"

AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır ve yönetimi Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ı ziyaret etti.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ve yönetimi Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. 31 Mart yerel seçimlerin ardında hayırlı olsun ziyaretinde bulunan AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır Ankara'dan gelecek yardım ve desteklerle Gülüç'ü daha iyi hizmetlere kavuşturacağını belirtti. Başkan Çakır konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Kadın Kolları, Gençlik Kolları, ana kademe ve meclis üyeleri ile birlikte hep hayırlı olsun diyelim dedik hem de her türlü projelerinizin arkasında olduğumuzu belirtmek istedik. Gülüç'ümüz de daha güzel projelere imza atacağımızın bilinci içerisindeyiz. Ankara'dan da gelecek yardım ve desteklerle, sayın milletvekillerimizle, il başkanımızla Gülüç'ümüze daha iyi hizmetler edeceğimize inanıyoruz. Başarılarınızın artarak devam etmesini diliyorum. Çok güzel bir seçim oldu. Ereğli'mize, beldelerimize yakışan demokratik ortamda vatandaşın teveccühünü kazanıp, başarılara imza attık. Ben tekrar teşkilatım ve şahsım adına sizleri kutluyorum. Bundan sonra her zamanda birlik ve beraberlik içerisinde Gülüç'ümüze hizmet edeceğiz çokta büyük hizmetler gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Vatandaşlarımız bundan sonra ki süreci de çok daha yakından görmüş olacak. Sizinle ve teşkilatımızla birlikte yapacağımız projeleri masaya yatıracağız. Bütün projelerimizde desteğini isteyeceğimiz kapısını çalabileceğimiz Ankara'da seçim döneminde çok ciddi katkısını gördüğümüz Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı Sayın Saadet Oruç Hanım'a ve Cumhurbaşkanımıza Ereğli'ye teşviklerinden ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Artılarımızı ve eksiklerimizi değerlendireceğiz. Bir seçim dönemi biter bir seçim başlar. Önümüzde ki seçim için çalışmalarımıza şimdiden başlayacağız. Eksiklerimizi şimdiden tamamlayacağız. Giremediğimiz gönüllerimize gireceğiz. Ereğli'mizde ve bölgemizde devam eden okullarımız, ortaokullarımız en kısa sürede ihalesine çıkaracağız. Bu bölgeyi de eğitim anlamında tekrar kazandırmış olacağız. Bir taraftan Ereğli-Çaylıoğu arası yolumuz devam ediyor. Önümüzde ki hafta oraya geçeceğiz. Orada ki eksiklere bakacağız. Kaymakamlık binası, Emniyet binası ile neler yapabiliriz diye. Bölgemizle alakalı her türlü çalışmayı masaya yatıracağız. Yapılamayacak hiçbir şey yok. Dediğiniz gibi bölgemize gelen bakanlarımızın da mutlaka uğrayacağı yer olacaktır Gülüç. Bizde bu değeri ve desteği her zaman kendilerinize vereceğiz. İnanıyorum çok daha güzel projelere imza atacağız. Hayallerin önüne geçeceğimize inanıyorum. Onuda birlik ve beraberlik içerisinde başaracağız. Bundan önceki dönemlerde Köylerimize , beldelerimize verdiğimiz destek gibi yine destek vermeye de devam edeceğiz inşallah.” Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ise Gülüç'ü iktidarın gücü ile Zonguldak'ın parlayan yıldızı yapacağını belirtti. Başkan Demirtaş konuşmasında, “2019 Yerel seçimler geçirdik. Tabi farklı bir seçimde Gülüç'ü kazandık. Ereğli'yi kaybettik ama kaybettik sayılmayız ileri ki dönemlerde ne yapacağız, nasıl kazanacağız diye düşüneceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde bu tablo hiç bozulmadan biz çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Gülüç'ü geçmiş dönemlerde de söylemiştik, AK Parti'nin, iktidarın gücüyle Zonguldak'ın parlayan yıldızı yapacağız demiştik. İktidarın gücüyle yapacağımız bir sürü projeler ve yarım kalmış projelerimiz var bunların üstesinde iktidarın gücü ile geleceğiz inşallah. İlçe başkanımız göreve oturur oturmaz bunların hesaplamalarını yapmaya başladı. Gülüç'e nasıl bir proje kazandırırız diye. Hesaplar yapılmaya başlandı. Burada başta Sayın Başdanışmanımız Saadet Hanım'a teşekkür ederiz. Gülüç'te bir örnek belediyecilik yapacağız. Bunu da Zonguldak civarında herkese göstereceğiz. Çünkü Gülüç doğayla iç içe olan bir yer. Deniziyle olsun deresiyle olsun. Ereğli'nin giriş bölgesi burası. Burada biz fazla çalışacağız. Üzerimize düşen çok iş var. Ben Gülüçlü kadınlara çok değer vermişimdir. Geziler olsun, eğlenceler olsun. Hep bayanların üzerinde durdum. Çünkü yola çıkarken onlar bizden daha fazla çalıştılar. Giremediğimiz evlere girdiler, sıkamadığımız elleri sıktılar. Ben o konuda hem Gülüç'te ki hem de Ereğli'de ki bayanlarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzde ki sürece bakacağız tekrar ben burada birlik ve beraberlik içerisinde bu sürecin devam etmesini diliyorum. Oy verenlere de vermeyenlere de teşekkür edeceğiz. Vermeyenlerin de gönüllerine girmeye çalışacağız. Ben ileri ki günlerde çok güzel işlerin olunacağını temenni ediyorum. Burada İlçe başkanımızla, belde başkanımızla birlik ve beraberlik içerisinde Gülüç'ye yapılması gereken projeleri yapacağız ve halkın karşısına alnımız dik bir şekilde çıkacağız. Buradan ben Gülüç halkına tekrar sizlerin önünde teşekkür ediyorum. Kadın kollarımıza, gençlik kollarımızi ana kadememize de ben Gülüç halkı adına teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.