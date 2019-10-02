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Başkan Demirtaş ilkokul kermesine destek verdi

Zonguldak’ın Ereğli İlçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Vesile Dikmen İlkokulu’nun düzenlediği kermese katıldı.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Vesile Dikmen İlkokulu'nun düzenlediği kermese katıldı.


Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ve eşi Işıl Demirtaş, Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Gülüç Vesile Dikmen İlkokulu Okul Aile Birliği'nin düzenlediği kermese katılarak destek verdi.


Kermesin sonunda konuşan Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, beldede bulunan tüm okullara ellerindeki imkânlar dahlinde her zaman destek olduklarını söyledi. Başkan Demirtaş konuşmasında ‘'Gülüç Belediyesi olarak öğrencilerimizin her anlamda yanındayız. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Bu gün burada öğrenci velilerimiz kermes düzenlemişler. Bende eşim Işıl hanım ve meclis üyelerimizle birlikte kermesi ziyaret edip kendilerine destek olduk. Bu güzel kermes için emeği geçen herkese çok teşekkür ederim, ellerinize sağlık” dedi.

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