Başkan Demirtaş kadınlar için eğlence düzenledi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş kadınlar için eğlence düzenledi.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş eşi Işıl Demirtaş ile birlikte Gülüç Belediyesi Düğün Salonunda eğlence düzenledi. Yaklaşık bin kadının katıldığı gecede Yerel Sanatçı Yağmur Okur sahne aldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başlayan programda konuşan Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ın eşi Işıl Demirtaş 31 Mart yerel seçimlerde kendilerini asla yalnız bırakmayan kadınlara teşekkür etti. Demirtaş konuşmasında, “ Geçirmiş olduğumuz seçimlerde bizi kapılarında ağırlayan, evlerinde ikramlarda bulunan, partilerimizi hiç boş bırakmayan bayanlara ve özellikle benimle birlikte gece gündüz demeden, yorulmadan gezen bayanlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yorucu bir seçim süreci geçirdik ama hiç vazgeçmedik, kazanan Gülüç olsun dedik. Görüyorum ki kazanan Gülüç oldu. Eğlenmeyi hak ettik. Biraz eğlenelim, kafalarımızı dinleyelim istedik. Sizlere Yağmur Okur'u getirdik. Sizlere şimdiden iyi eğlenceler diliyor, sevgi sagı ve şükranlarımı sunuyorum.” Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ise konuşmasında göreve geldiği günden bu yana kadınlara verdiği değeri düzenlenen etkinliklerle gösterdiğini belirterek kendilerine ne kadar hizmet edilse de az olduğunu söyledi. Kendisini kadınların belediye başkanı yaptığını anlatan Demirtaş konuşmasında şu sözlere yer verdi, “Sizlere söz verdik. Seçimden önce ve seçimden sonra etkinliklerimiz devam edecek dedik ve sözümüzün arkasında surduk seçimler biter bitmez sizleri unutmadık ve sizler için eğlence düzenledik. Sizlere seçimlerde ben ve ekibime göstermiş olduğunuz teveccühünüzden dolayı çok teşekkür ediyorum. Tekrar sizlere en güzel eğlencelerle ve etkinliklerle 2023'te farkı ikiye katlayarak karşınıza çıkacağım. Sizlere güzel hizmetler etmeye devam edeceğiz. Buradan Gülüçlü bayanlara müjdemdir. Anneler günümüz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz devam, Kadınlar Matinelerimiz devam ve bundan sonra türbe cami gezilerimize tekrar devam ediyoruz. En yakın zamanda da Peygamberler Şehri Şanlıurfa gezimiz olacaktır, buradan sözümüzdür sizlere. Sizlere beraber yola çıkmaktan son derece mutlu ve gururluyuz. Çünkü bu seçimde güzel bir seçim yaşadık. Kavgasız gürültüsüz, abi kardeş gibi bir seçim geçirdik ve kazanan biz değil hepimiz kazandık. Gülüç'e en güzel hizmetleri biz yapacağız. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ve her şeyden önemlisi kardeş olacağız. Bizim tek derdimiz Gülüç'e hizmet etmek. Bir gün dahi kaybedecek zamanımız yok birlik beraberlik içerisinde Gülüç'ü Zonguldak'ın parlayan yıldızı yapmaya devam edeceğiz. Öncelikle siz bayanlardan destek istiyoruz. Sizler arkamızda duracaksınız sizlerle beraber Gülüç'ü inşa edeceğiz. Sizler bizim başımızın tacısınız, sizler Gülüç'ün en kıymetli varlıklarısınız. Biz her şeyden önce abi kardeşiz. Ben sizin evladınızım. Her yerde de bunu söyledim, Gökhan Demirtaş sizin evladınız. Sizler beni bir kardeşiniz evladınız olarak bağrınıza bastınız. Sizler benim baş tacımsınız, bunu böyle bilin”

Yapılan konuşmaların ardından sahne alan Yerel Sanatçı Yağmur Okur Gülüçlü kadınlara unutulmaz bir gece yaşattı. Gülüç'ü çok sevdiğini ve bu tür programlarda sık sık sahne alacağını belirtti. Program yaklaşık 4 saat sürerken Gülüçlü Kadınlar Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'a kendilerini hiç unutmadığını ve bu tür programlarla kendilerini eğlendirdiği için Başkan Demirtaş'a teşekkür etti.