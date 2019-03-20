Başkan Demirtaş öğrencilere yerel yönetimleri anlattı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş kendisini ziyarete gelen ilkokul öğrencilerine yerel yönetimler hakkında bilgiler verdi.

Gülüç Vesile Dikmen İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, sosyal bilgiler derslerindeki yerel yönetimler konusuyla ilgili Okul Müdür Yardımcısı Cengiz Baysal ve sınıf öğretmenleri ile birlikte Gülüç Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Demirtaş makamında kabul ettiği öğrencilere yerel yönetimler konusunda bilgiler verdi. Başkan Demirtaş ziyarete ilişkin açıklamasında “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitimlerine devam edebilmeleri için Gülüç Belediyesi olarak tüm imkânlarımızla öğrenci ve öğretmenlerimizin yanındayız. 5 yıllık görev süremiz içerisinde hep onların yanında olduk. Bu günde öğrencilerimiz sosyal bilgiler dersi kapsamında yerel yönetimler konusunda bizden bilgi alıp, yerinde görmek istemişler. Bizde kendilerine belediyedeki birimlerimizi ve nasıl hizmetler yaptığımızı anlattık” dedi.

Ziyarette öğrencilerin istek ve beklentilerini de dinleyen Başkanımız Gökhan Demirtaş, kendilerine çeşitli ikramlarda bulunup hediyeler verdi.