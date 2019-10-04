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Başkan Demirtaş projeler için Ankara'ya gitti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, beldede hayata geçirmek istediği projeler için Ankara’ya giderek bazı temaslarda bulundu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, beldede hayata geçirmek istediği projeler için Ankara'ya giderek bazı temaslarda bulundu.


Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, beldede yapılmasını planladığı devlet ve belediye yatırımlarını görüşmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ile Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Muhammet Balta ile görüştü. Gülüç'te hayata geçirmek istediği Millet Bahçesi başta olmak üzere bazı projeler hakkında Bakan Yardımcısı Balta ile Milletvekili Türkmen'e bilgiler veren Başkan Demirtaş, bu projelerin hayata geçirilmesi için kendilerinden destek istedi.


Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Muhammet Balta ve Milletvekili Polat Türkmen ile yaptığı görüşmenin verimli geçtiğini söyleyen Başkan Demirtaş, Gülüç'ün büyümesi ve gelişmesi için her türlü adımı attıklarını dile getirdi. Demirtaş konuşmasında, “TBMM ziyaretlerimiz çok verimli sonuçlandı. Milletvekilimiz Polat Türkmen ile Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız Muhammet Balta'ya Gülüç'te hayata geçirmek istediğimiz projeleri anlattık. Sağolsunlar kendileri de projelerimizi makul buldular ve hayata geçirilmesi için her türlü desteği vereceklerini söylediler. Bizim hedefimiz Gülüç'te yatırımları artırmak, devam eden projeleri tamamlamak. Gülüç'ün her geçen gün daha da büyümesi ve güzelleşmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun için çalmadık kapı bırakmıyoruz. Ben projelerimize destek veren Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız Muhammet Balta ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'e çok teşekkür ediyorum” dedi.

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