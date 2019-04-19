Başkan Demirtaş ziyaretçi akınına uğruyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından her gün ziyaretçi akınına uğruyor.

Gülüç'te 31 Mart 2019'da AK Parti'den ikinci kez belediye başkanlığı yarışına giren ve seçimleri en yakın rakibine yaklaşık yüzde 50 fark atıp yüksek bir oyla kazanan Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş seçimlerin ardından ziyaretçi akınına uğruyor. Tebrikler nedeniyle makamı ve belediyenin içinin adeta çiçek bahçesine döndüğü Gülüç Belediyesi'nde ziyaretler bu günde yoğun bir şekilde devam etti. Gülüç Beldesi dışında Ereğli ve Alaplı ilçelerinden de yoğun şekilde kendisini ziyarete gelenler olduğunu ifade eden Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, herkese teşekkür etti. Kapısının herkese açık olduğunu dile getiren Başkan Demirtaş “Sadece Gülüç değil Ereğli, Alaplı, beldeler ve köylerden de yoğun bir ziyaretçi akını var. Her görüşten, her kesimden vatandaşlarımız, muhtarlarımız, oda ve dernekler ile siyasi partilerim temsilcileri ziyaretimize gelip tebriklerini iletiyorlar. Şahsıma duyulan bu sevgi ve güveni boşa çıkartmamak için daha önceki 5 yılımızda olduğu gibi yeni görev süremizde de hem Gülüç hem de bölgemiz için canla başla çalışacağım. Gerek seçim döneminde ve gerekse seçim sonrası bizzat ziyaret ederek, çiçek göndererek veya telefonla şahsımı arayarak tebrik edip başarılar dileyen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Demirtaş'ı bu gün sabahtan itibaren Zonguldak İli Arı Yetiştiricileri Birliği (ZAYBİR) Başkanı Abdurrahman Canlı ve Başkan Yardımcısı Muhammet Turgut, Kdz. Ereğli Sosyal Hizmetler Müdürü İlhan Yılmaz ve personeli, Kdz. Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren yöresel derneklerin başkanları, İş Adamları Ahos Otel Sahibi Engin Aygün, Öztekin Metal Sahibi Nurullah Özdemir, Bayram Center Sahibi Eyüp Bayram, Merkez Emlak Sahibi Buğra Sayın Kaplan, EMK Metal Sahibi Kenan Öztürk, Kiraz Otel Sahibi Fatih Kiraz, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı Av. Adil Ateş, Alevi Kültür Dernekleri Kdz. Ereğli Şube Başkanı Mehmet Taştan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gülüç'te Ahşap Boyama Kursu veren Kdz. Ereğli Halk Eğitim Merkezi öğretmen ve kursiyerleri, Gülüç Beldesi sakinlerinden çok sayıda vatandaş Başkan Demirtaş'ı makamında ziyaret ederek yeni dönemde başarılar diledi.