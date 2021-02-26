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Başkan Demirtaş'a maden şehidi forması

Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği, maden şehitleri adına üretilen 3 bin 368 maden şehidinin adının yazılı olduğu formayı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’a hediye etti.

Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği, maden şehitleri adına üretilen 3 bin 368 maden şehidinin adının yazılı olduğu formayı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'a hediye etti.


Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği, maden şehitleri adına üretilen 3 bin 368 maden şehidinin adının yazılı olduğu formayı, protokol ve derneğe katkı sunan iş adamlarına dağıtıyor. Dernek Başkanı Çetin Yiğit ve Başkan yardımcısı Rıza Kılıçarslan, Gülüç Belediyesi'ne nezaket ziyaretinde bulundular.


İsminin yazılı olduğu formayı teslim alan Başkan Demirtaş, mutlu olduğunu dile getirerek anlamlı hediye için teşekkür etti. Demirtaş açıklamasında,


“Kendilerine nazik ziyaretleri ve tüm şehitlerimizin ismi yazılı formayı hediye ettikleri için şükranlarımı sunarım” dedi.

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