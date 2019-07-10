İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Demirtaş'ın kayınvalidesi toprağa verildi

Zonguldak’ın Ereğli İlçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ın hayatını kaybeden kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ın hayatını kaybeden kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı.


Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş'ın eşi Işıl Demirtaş'ın uzun süredir hastanede tedavi gören annesi Huriye Köroğlu hayatını kaybetti. Merhume Köroğlu için bu gün öğle namazı sonrasında Ali Molla Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan, Kdz. Ereğli Şoförler, Otomobilciler ve Esnaf Odası Başkanı Cevdet Civelek, çeşitli STK temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katılarak taziyede bulundu. Merhume Huriye Köroğlu'nun naaşı, kılınan cenaze namazı ve yapılan duaların ardından defnedilmek üzere Alaplı Kılçak Köyü'ne götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.