Başkan Demirtaş'tan ‘Birlik ve beraberlik' iftarı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, muhtarlar ve cami imamları ile iftarda biraraya geldi.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş Büyük Anadolu Otel'de düzenlenen iftarda belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, daire müdürleri, cami imamları ve eşlerini ağırladı.

Gülüç'te yapılan tüm çalışmaları birlik ve beraberlik içerisinde hayata geçirdiklerini belirten Başkan Demirtaş “Bu güne kadar sizlerle büyük bir aile olduk. Gülüç'te yaptığımız hizmetler, elde ettiğimiz başarılar benim tek başıma yapabileceğim şeyler değildi. Büyük bir aile olduk, güzel bir ekip olduk ve Gülüçümüze güzel hizmetler kazandırdık. İnşallah Gülüç bu dönem daha da güzel hizmetlere kavuşacak. Gülüç'ü yine hep birlikte en iyi noktalara taşıyacağız. Ben bu vesile ile iftar davetimize katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin önümüzde ki günlerde kutlayacağımız Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum” dedi.