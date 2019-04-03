Başkan Demirtaş'tan Çakır ve ekibine teşekkür

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş 31 Mart yerel seçimlerindeki desteklerinden dolayı AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ve ekibine teşekkür etti.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş 31 Mart 2019 yerel seçimleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. 2. Kez Gülüç Belediye Başkanlığı görevine seçilen Başkan Demirtaş, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz ve partisinin tüm kademelerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır'ın seçim boyunca kendilerini hiç yalnız bırakmadığını dile getiren Demirtaş konuşmasında şu sözlere yer verdi; “31 Mart 2019 Yerel seçimlerimiz Ereğli'mize, Gülüç'ümüze, Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun. Tantanasız, gürültüsüz güzel bir seçim oldu. Gülüç halkı bize teveccühünü gösterdi. Gülüç halkına buradan teşekkür ediyorum. Seçim sürecinde bize destek veren başta İlçe Başkanımız Fatih Çakır, değerli milletvekillerimiz ve belde başkanım bu süreçte bizi hiç yalnız bırakmadılar. Gerek Ereğli, Ormanlı, Gülüç'te ve diğer bölgelerimizde yanımızda oldular. Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı Saadet Hanım'ın bizde emekleri çoktur. Hiçbir gün sahada bizi yalnız bırakmadı, buradan kendilerine çok teşekkür ediyorum. Gülüç'ü kazandık. Ereğli'de malum çok çalışmalarına rağmen olmadı. Bir daha ki dönemde Allah inşallah hayırlısını nasip eder bize. Ben buradan tekrar Gençlik Kollarımıza, Kadın Kollarımıza, teşkilatlarımıza Allah razı olsun diyorum. Hiçbir gün yalnız bırakmadılar bizi gecesini gündüzüne kattılar. Canla, yürekle çalıştılar bizimle beraber. Ben haklarını helal etsinler diyorum bizlere. Bu süreç devam ediyor. Biz güzel hizmetlere tekrar birlikte imza atacağız, birlikte çalışacağız. Ereğli'ye, Gülüç'e tüm bölgemize hizmetten geri kalmayacağız. Bunu yine birlik beraberlik içerisinde AK Parti teşkilatı olarak, AK Parti ailesi olarak başaracağız. Güzel hizmetlere tekrar birlikte imza atacağız. Ben buradan tekrar söylüyorum, Gülüç halkına teşekkür ediyorum. Bize emeği olan herkese teşekkür ediyorum.”