Başkan Demirtaş'tan madencilere tam destek

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ı Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ve GMİS Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez ziyaret etti.

Genel Maden İşçileri Sendikası Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez ve yönetim kurulu üyeleri Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular. Ziyarette, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez, Amele Birliği Armutçuk Şube Yönetim Kurulu Üyesi Metin Artırmak ve yönetim kurulu hazır bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş her zaman emekçinin yanında olduğunu ve bundan sonra da ellerinde ne geliyorsa Gülüç Belediyesi olarak hazır olduklarını belirtti. Başkan Demirtaş konuşmasında şu sözlere yer verdi, “Madencilerimizin ne kadar zor şartlar altında çalıştıklarını çok iyi biliyorum. Maden işçilerimizin bizde değeri çok büyüktür. Her zaman ben emekçinin yanında oldum bundan sonrada olmaya devam edeceğim. Gülüç Belediyesi olarak biz emekçi kardeşlerimizin arkasındayız.