Başkan Kanlı, "Kan stoklarında gerileme var"

Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Murat Kanlı, kan stoklarında azalma olduğunu söyleyerek, herkesi kan vermeye davet etti.

Başkan Kanlı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Kan stoklarında azalmalar meydana geliyor. İnsanlarımızın tatilde olmaları sıcaktan dolayı kan stoklarında azalmalar meydana geldi. İnsanlarımızı kan vermeye davet ediyorum. Kan acil bir ihtiyaç değil sürekli bir ihtiyaçtır. Her gün hastanelerde yüzlerce kişi ameliyat oluyor. Aniden trafik kazası geçiren insanlarımızın kana ihtiyacı oluyor. Bu gibi durumlarda tehlikeli sınırında olmamakla birlikte bir gerileme var. İnsanlarımızı vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum. İnsanlarımız zaman zaman kan otobüsümüz geliyor çarşı merkezimize daha sonra 69 ambarlarının orada kan merkezimiz var orada kan verebilirler. Hastanede verebilirler. Kanları aldıktan sonra biz Düzce Merkeze getirebiliyoruz. Düzce Merkez'de kanlar inceleniyor. Temiz kanlar ihtiyaç sahibi hastanelere yerlere gönderiliyor. Bu şekilde bir döngü mevcut. Kan sürekli olduğu için hedef diye birşey yok. Ne kadar çok hizmet açısından iyi oluyor. Sonuçta insanlarımızın kan vermeleri önemli” dedi.