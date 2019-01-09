Başkan Keleş, Ankara'da iki bakan yardımcısı ile görüştü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş, Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mustafa Aksu ile Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur'u ziyaret etti.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ve Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Erdoğan ile birlikte ilk ziyaretini Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mustafa Aksu'ya gerçekleştirdi. Başkan Keleş, Bakan Yardımcısı Aksu'dan bazı ürünlerin giriş çıkışlarına izin verilmesini talep etti. Başkan Keleş ikinci ziyaretini ise Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur'a yaptı. Ziyaretlere ilişkin bilgi veren Başkan Keleş, “AK Parti Zonguldak Milletvekilimiz Sayın Polat Türkmen ve TSO Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Özgür Erdoğan ile birlikte Ankara'da Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mustafa Aksu'yu ziyaret ettik. Her iki görüşmede de milletvekilimiz Sayın Polat Türkmen ile birlikte Kdz. Ereğli Gümrüğü'nün yetkilerinin artırılarak canlı hayvan, orman ürünleri, bitki ve bitkisel ürünler, gıda ve yem gibi ürünlerin Kdz. Ereğli Gümrük Müdürlüğü'nde giriş işlemlerinin yapılabilmesi için yetki talebinde bulunduk. Sayın Bakanımız talebimizi olumlu karşılayarak gerekli çalışmaların yapılacağını ifade ettiler. Ankara'da ikinci ziyaretimizi ise Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur'a gerçekleştirdik. Sayın Batur'a Ereğli ilçemizin ekonomik durumu ile ilgili bilgiler aktarıp, fikir alışverişinde bulunduk. Her iki bakan yardımcımız ile yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti. İlgi ve alakalarından dolayı Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mustafa Aksu, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ve AK Parti Zonguldak Milletvekilimiz Sayın Polat Türkmen'e teşekkür ederim” dedi.