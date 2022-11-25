Başkan Keleş, Kdz. Ereğli'nin il olmasını istedi

Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş'i ziyaret etti.

AK Parti Kdz. Ereğli ilçe teşkilatı tarafından gerçekleştirilen “2023'e Doğru Şehir Buluşmaları” programına katılan AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu beraberinde AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, İl Genel Meclis Başkanı Nejdet Karaveli ve il genel meclis üyeleri, Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette mevcut OSB'de ki çalışmalar, 2. OSB'nin kurulması, kafes balıkçılığı, tersanelerde devam eden sorunların çözümü, TSO üyesi düşük ciroya sahip esnafların esnaf kefalet kooperatifleri aracılığı ile verilen kredilerden yararlandırılması gibi konuları gündeme getiren Keleş, Kdz. Ereğli'nin de il olmasını istedi.

Kdz. Ereğli'nin her yönüyle güçlü bir potansiyele sahip olduğunu ve il olmayı hak ettiğini belirten Keleş "Kdz. Ereğli ekonomiye sağladığı katma değer, çalışan sayısı, nüfusu, öğrenci sayısı ile Zonguldak ilinin yüzde 35-40'ını oluşturmaktadır. Bir çok kez gündeme gelen il sayısının artırılması ile ilgili, Kdz. Ereğli'nin de il olma beklentisi devam etmekte. Kdz. Ereğli güçlü bir sanayi kenti. Maalesef temsil noktasında bir önceki genel seçimlerde Kdz. Ereğli yok sayıldı. Bunun bir sonraki seçimlerde aynı şekilde olmasını istemiyoruz." dedi.

Milletvekili Uncuoğlu'na Kdz. Ereğli'ye kurmayı planladıkları 2. OSB konusunda il tarım müdürlüğü ile yaşadıkları sorunu anlatan Keleş, şunları söyledi: "Kdz. Ereğli Organize sanayi bölgesini gezdiniz. 58 tane parselimiz, 2350-2400 istihdamımız var. Bu istihdamımız yeni yapılan yatırımlarla 3500-4000'i bulacak. Ama şöyle bir sorunumuz var, Ereğli'de deseniz ki cebimde 100 milyon euro paramız var. Bir kaynak bulduk, yatırımcıda var ama maalesef tahsis edebileceğimiz 100 dönümlük bir sanayi parselimiz yok. 2.OSB yapmak için Ereğli, Alaplı OSB'nin hemen yanı başında alanı belirledik, bunula ilgili çalışmalarımız sürüyor. Devlet'in 11 bakanlığından izin aldık, sadece tarım bakanlığından toprak analizleri ile ilgili sonuç alamıyoruz. Burası birinci sınıf tarım arazisidir yada değildir ve kaçıncı sınıftır? İl tarım müdürlüğümüz bunu söyleyemiyor. Bunu her noktada şikayet etmek durumundayım. Çünkü bu benim şahsıma lazım değil ama bu şehre, bu şehirde yaşayan insanlara lazım. Sizinde bahsettiğiniz gibi ülkemizin önünde 10-15 sene bir üretim fırsatı var. Bu fırsatı ıskalamamamız lazım. Kdz. Ereğli demir çeliği, tersaneleri, TTK'sıyla güçlü bir şehir. İlk 500 sanayi kuruluşu arasında üç firmamız var. Bir kaç yıl içerisinde bu sayı dahada artacaktır. Devletimizin son açıkladığı esnaf kefalet kooperatfileri aracılığıyla sağladığı krediler var. TSO'ya üye olan küçük ölçekli esnaflarında bu kredilerden yararlandırılması için kamu bankaları genel müdürlüğü yasal düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti. Bu Türkiye'nin her yerinde geçerli olan bir sorun. 5 tane kamyonu olan nakliyeci arkadaşımız bu kredilerden faydalanabiliyor. Zamanında TSO'ya üye olmuş benim bakkal üyem faydalanamıyor. Yararlanamadığı için işini büyütemiyor. Bunun önünün açılması lazım. Buda ancak bir ciro kriteri ile olabilecektir. Bunun yanında zonguldak'ta 5 oda ile birlikte Kdz. Ereğli'de kafes balıkçılığını hayata geçirmek istiyoruz. bununla ilgili tarım bakanlığından kapasite ile ilgili sorunumuz çözdük. Yaklaşık 20 bin tonluk bir kapasite buraya alınacak. Gökkuşağı orjinli Türk Somonu'nu burada yetiştirebileceğiz. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı 2 milyar dolar ve biz Zonguldak olarak buradan sıfır pay alıyoruz. 20 bin tonluk bir üretimde bize 120 milyon dolarlık bir ihracat kapasitesi yapacak. Tarım bakanlığı onay verdi, Turizm ve Ulaştırma Bakanlığı'nda 1-2 yazımız kaldı. Bahsettiğimiz 120 milyon dolar ihracatın yanında bin 200 kişide kadın istihdamı söz konusu. Ben ziyaretiniz için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim."

Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş ve yönetimine çalışmalarında başarılar dilerken, kendisine aktardığı konuların takipçisi olacaklarını ifade etti.

Ziyarette Kdz. Ereğli TSO Meclis Başkanı Tasin Tanyıldız, Meclis Başkan Yardımcısı Yavuz Sesli, Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Çaygeç, AK Parti 22 ve 23. Dönem Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan'da yer aldı.