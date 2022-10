Başkan Keleş projelerini anlattı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı projelerini anlattı. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Keleş “Kdz. Ereğli'nin dışarıdan şekillendirilmeye çalışılmasına kimse müsaade etmemeli” dedi.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, yönetim kurulu üyeleri ve yeni dönemde birlikte görev yapacağı yeni ekip arkadaşlarıyla birlikte Keleşler Park Otel'de basın toplantısı düzenleyerek projelerini anlattı. 1 Ekim 2022 Cumartesi günü mavi liste ile komite seçimlerine gireceklerini belirten Keleş, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Projelerini tüm ekip arkadaşları ile bir araya gelerek hazırladıklarını ve her bir projenin hayata geçirilebilir, Kdz. Ereğli'nin büyümesine ve gelişmesini sağlayacak projeler olduğunu söyledi. Başkan Keleş, Kdz. Ereğli 2. Organize Sanayi Bölgesi ile kafes balıkçılığı projesini yeni dönemde hayata geçireceklerini belirterek, nakliye sektörünün ilçedeki en büyük problemi olan park problemini tersaneler bölgesinde daha önce taş ocağı olarak kullanılan alanı kamyon ve tır parkı yaparak çözeceklerini anlattı. Enerji maliyetlerinin artması nedeniyle yenilenebilir enerji ile ilgili projeleri de yeni dönemde hayata geçireceklerinin altını çizen Keleş, bölgedeki TSO, OSB ve diğer kuruluşlarla birlikte bölgesel kalkınma güç birliğini kuracaklarını belirtti. Keleş ayrıca yeni dönemde gastronomi ve girişimcilik merkezi, Türkiye-AB arasında ki ticari entegrasyonun geliştirilmesi için konferans, seminer, panel gibi etkinlikler düzenleyip, ‘İhracat ve ticari istihbarat birimi kuracaklarını ifade etti. Çağın gereği olan dijital dönüşüm ve e-ticaret konusunda eğitimler vererek işletmelerin satışlarının artmasını sağlayacaklarını belirten Keleş, ilçede çelik fuarı düzenlenmesi gibi toplamda 25 proje açıkladı.

Keleş “Benim olan bana yetiyor”

Başkan Keleş kendisi ile ilgili olarak bir kurumdan talepte bulunduğuna yönelik iddiaların doğru olmadığını belirterek, iddia sahiplerinin bu durumu ıspat etmeleri durumunda ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Başkan Keleş, bugüne kadar kendi yönettiği şirketler ve iddiaya konu olan kurum arasında 1 TL dahi ticaretinin olmadığını söyledi. Keleş “Benim olan bana yetiyor. Babamın bıraktıkları bana yetiyor. Allah'tan sağlık ve huzur dışında hiç kimseden bir şey talep etmedim. Beni kendileri ile karıştırmasınlar. Onlar isterler, o işleri yaparlar. Benim o işlerle işim olmaz. Bu şehir için yapılacak bir şey varsa isterim. Ama kendi şahsım için hiç kimseden bir talebim olamaz” dedi.

Başkan Keleş 4 yıl önce aldıkları Kdz. Ereğli TSO bütçesinin şu anda oda binasının teknolojik ve yapısal işlerine bu günkü değeriyle 2-2,5 milyon TL harcanmasına rağmen şu anda 3 katına çıkardıklarını vurguladı.

Kendisine hakaret mesajı atan diğer aday hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu anlatan Keleş, bu yaptığının cezasının kendisine yargı tarafından verileceğine inandığını ifade etti.

“Kdz. Ereğli iş insanı tehdit ve şantaja maruz kalamaz”

Kdz. Ereğli TSO üyelerinden tehdit ve şantajla oy istendiğini belirten Keleş, kendisinin demir çelik fabrikalarıyla 2018'den bu yana 1 TL'lik dahi ticari alışverişinin olmadığını söyledi. Keleş konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Seçme ve seçilme Anayasal bir haktır. Yasal gereklilikleri taşıyan her kes aday olabilir ve her kurum da bir temsilci verebilir. Ancak hiçbir kurum, iş ilişkisi içerisinde olduğu hiç kimseye ‘Ben sana iş vermem, ben sana mal vermem, seni pazartesi günü repertuarımdan çıkartırım' diyemez. Buna hiç kimsenin hakkı da yok, haddi de yok. Kdz. Ereğli iş insanı tehdit ve şantaja maruz kalamaz. Tehdit, şantaj nedir? Hem de iş ve aşla. İnsanların işyerlerine giderek, gözlerinin içine bakarak bunları yaptılar. Beyefendi sen işine bak. Sen buraları karıştırma. Her kes kendi işine baksın. Keşke buradan aday olup karşıma çıksaydın. Demir çelik fabrikalarıyla 2018'den bu yana 1 TL'lik alışverişim yok. Daha fazla çirkinleşmeyin. Siz çirkinleşirseniz bende gereğini yaparım. Her kes herkes ne olduğunu ne iş yaptığını biliyor. Benimde ne iş yaptığım ortada. 1949 yılından bu yana ticaret yapan bir ailenin ferdiyim.

Başkan Keleş, demir çelik fabrikalarının özel endüstri bölgesi olması konusunun karşısına çıkması durumunda Kdz. Ereğli'nin menfaatleri için yine hayır diyeceğini ifade etti.

“Kdz. Ereğli'yi şekillendirmeye çalışıyorlar”

Kdz. Ereğli TSO seçimlerine dışarıdan karışanlar olup olmadığına yönelik gazetecilerin sorduğu soruya yanıt veren Keleş “Dışardan karışan bir el değil birden fazla el var. Ankara'da iki tane abi var. Arada bir buraya gelip gidiyorlar. Kdz. Ereğli'yi şekillendirmeye çalışıyorlar. Kdz. Ereğli'yi şekillendirmek için Ereğli'de yaşıyor, Ereğli'de üretiyor, Ereğli'de mücadele ediyor olmanız lazım. Kişisel hırslarınız için Kdz. Ereğli'yi şekillendirmezsiniz. Her halde bunların çok büyük menfaat ilişkisi var. Kdz. Ereğli'de de abiler var. Kendi işini yapmaktan uzak ama şehre yön vermeye çalışan, her şeye burnunu sokan, ilgili ilgisiz konularda yorumda bulunan kişilerde var. Beyaz liste içerisinde ve onlara oy verecek arkadaşlarımız var. Ama kime ve neye oy verdiklerini bilmeleri gerekiyor. Burada kimin kimi tehdit ettiği, şantaj yapanlar belli. İsim isim, gün gün hepsini nasıl tehdit ettiklerini açıklarım.”