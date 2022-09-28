Başkan Keleş ve ekibine TSO üyelerinden tam destek: Hedef 7-0

Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve ekibine TSO üyeleri tam destek veriyor. Gittiği her iş yerinde sıcak bir şekilde karşılanan Başkan Keleş ve ekibine desteğini ifade eden üyeler seçim sonucunun 7-0 olacağını dile getirdi.

Ereğli TSO üyelerinin büyük çoğunluğu Arslan Keleş ve ekibinin yeni dönemde de göreve devam etmesini istiyor. Geçtiğimiz hafta çarşı merkezi ile Belen Yeni Sanayi ve Kışla Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret eden Başkan Keleş'e TSO üyeleri desteklerini ifade etti. Yalıboyuı, Ormanlı, Çaylıoğlu, Çayırlı, Kaptaş bölgelerinde de yoğun ilgi gören Arslan Keleş ve ekibi üye ziyaretlerine aralıksız devam ederek yeni dönemde yapacakları projeleri anlatıyor. Ereğli TSO üyeleri ise Arslan Keleş ve ekibinden memnun olduklarını, yeni dönemde de devam etmesi gerektiğini belirterek seçim sonuçlarının 7-0 olacağını vurguladı.

Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ise 1 Ekim Cumartesi günü yeni katılan iş insanları ile daha da güçlenen ekibinin mavi liste ile yarışa gireceğini belirterek, gittiği her iş yerinde kendisine verilen desteğin seçim sonuçlarını yansıttığını söyledi. Başkan Keleş “Yaklaşık 4,5 yıl önce “Değişime ortak olun” diyerek yola çıkmıştık. Değişim gerçekleşti. Şimdide “Gelişime ortak olun” diyoruz. Ereğli'de 4,5 yıllık görev süresi içerisinde önemli işlere imza attık. Gümrüklerdeki girdilerin çeşitlendirilmesi, tersanecilerimize irtifak haklarının verilmesi, pandemi sürecinde üyelerimize verdiğimiz destekleri üyelerimiz unutmadılar. Ereğli TSO olarak 4,5 yıllık görev süremiz içerisinde Ereğli ilçemiz ve üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda bir duruş sergiledik. Bundan sonrada hem ilçemizin hem de üyelerimizin menfaatlerini gözeteceğiz. Hiç kimsenin tehditlerine ve yıldırma politikalarına boyun eğmeyeceğiz. Bizim amacımız belli; Ereğli ekonomisini büyütmek, üyelerimizin ekonomik olarak pastadan aldıkları payı büyütmek. Bunun için de ‘2. Organize Sanayi Bölgesi' diyoruz, ‘Kafes balıkçılığı' diyoruz. ‘Orta ölçekli yeni sanayi alanları' diyoruz. Bunların yanında İlçemize gelmesi gereken kamu yatırımlarının da takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bizim için olmazsa olmazımız Ereğli Eğitim Kampüsü. Bunun için mücadelemizi sürdüreceğiz. 4,5 yıllık görev süremiz içerisinde kapım herkese açık oldu. Hangi üyemizin bir sorunu, bir önerisi varsa dikkate aldık ve sorunların çözümü için çaba gösterdik. Üyelerimizle her zaman bir arada olduk. Hiç kimseyi ötekileştirmedik. Bundan sonra da üyelerimizle hep birlikte olacağız ve projelerimizi hayata geçirerek Ereğli'yi ve ekonomisini hep birlikte büyüteceğiz.” dedi.