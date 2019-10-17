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Başkan meclis üyelerinden Mehmetçiğe asker selamı

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve Belediye Meclisi üyeleri Barış Pınarı Harekatına ’asker Selamı” ile destek verdi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve Belediye Meclisi üyeleri Barış Pınarı Harekatına 'asker Selamı” ile destek verdi.


Alaplı Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Nuri Tekin başkanlığında Barış Pınarı Harekatı gündemi ile olağanüstü toplandı. Türk bayraklarıyla donatılan Meclis toplantı salonunda Barış Pınarı Harekâtı ortak bildirisi oy birliği ile kabul edilirken Belediye Başkanı Nuri Tekin ve meclis üyeleri, Mehmetçiğe ‘asker selamı' yaparak destek verdi.


Alaplı Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Nuri Tekin başkanlığında Barış Pınarı Harekatı gündemi ile olağanüstü toplandı. Türk bayraklarıyla donatılan Meclis toplantı salonunda Barış Pınarı Harekâtı ortak bildirisi oy birliği ile kabul edilirken Belediye Başkanı Nuri Tekin ve meclis üyeleri, Mehmetçiğe ‘asker selamı' ile destek verdi.


Başkan Tekin, toplantıda yaptığı konuşmada, bölgenin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ=PKK=PYD=YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu'nu Belediye Meclisleri olarak desteklediklerini söyledi.

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