Başkan Posbıyık Dostluk Mesire alanında yapılan çalışmaları denetledi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, halkın yoğun ilgisini gören Dostluk Mesire alanında yapılan çalışmaları denetledi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediyenin yaptığı hizmetleri sahada denetlemeyi sürdürüyor. Başkan Posbıyık, Dostluk Mesire alanında yapılan çalışmaları inceledi.

Bu yaz döneminde halkın yoğun ilgisini gören Dostluk mesire alanı otopark bölgesinde toz konusunda şikayet aldıklarını ve otopark bölgesini asfaltladıklarını söyleyen Başkan Posbıyık, önümüzdeki yaz sezonuna kadar Sevgi, Barış plajları ile Dostluk mesire alanında büyük değişimler yapacaklarını müjdeledi.

Otopark alanının asfaltlanarak tozdan kurtulduğunu söyleyen Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, önümüzdeki yaz aylarında inanılmaz değişimler yapacaklarını söyledi. Başkan Posbıyık konuşmasında, “Halkımız tarafından mesire alanı çok büyük rağbet gördü. Park Bahçeler Müdürlüğü burayı ağaçlandırdı. 1 yıl içinde ağaçlar filiz vermeye başladı. Önümüzdeki yıllarda bu ağaçların büyümesiyle mesire alanı genişleyecek. Buradaki en büyük şikayet otopark alanından rüzgarla toz kalkmasıydı ve vatandaşlarımız rahatsız oluyordu. Burayı programa aldık ve bütün alanı asfaltladık. Toz konusundan kurtulduk. Bu kış sezonunda Sevgi, Barış plajlarında ve Dostluk mesire alanında büyük bir çalışma yapacağız. Önümüzdeki yaza plajlarda ve mesire alanlarında büyük değişiklikler olacak. Ereğli halkı önümüzdeki yaz aylarında buraları gördüklerinde gözlerine inanamayacaklar, çünkü çok güzel projelerimiz var. Bu kış bunları gerçekleştireceğiz ve kendi aralarında bağlantı kuracağız. Bu bölge halkımız tarafından çok tutuldu. Hatta Ankara, İstanbul, Adapazarı, Düzce gibi yerlerden buranın aboneleri var ve sürekli olarak Ereğli'ye geliyorlar. Ereğli'mize hayırlı olsun” dedi.